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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الإيرانية تحذر من أي نبرة تعالي أمريكية..ووعيد بالرد على أي خرق إسرائيلي

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمد على

قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن التفاهم مع أمريكا وفق مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في ظل وساطة باكستان، يقوم على الاحترام والالتزام بالواقع وأي حديث متعال سيقوض مسار الاتفاق.

 

لا خطط تفتيش للنووي الإيراني

أضافت الخارجية الإيرانية: “لم نجر أي لقاء مع مدير الوكالة الذرية في سويسرا ولا خطط لتفتيش منشآتنا النووية التي قصفت، كما أننا  أحرار في التصرف بأموالنا المجمدة التي سيفرج عنها ولا توجد أي قيود عليها”.

وأوضحت بأنه لم تتم أي مباحثات تفصيلية بشأن النووي والعقوبات بمفاوضات سويسرا بل أشير لهما بشكل عام.


وحول لبنان قالت الخارجية الإيرانية: وقف الاعتداءات على لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم والتزام أمريكا واضح بهذا الشأن وتم الاتفاق على آلية بمشاركة إيران وقطر وباكستان وأمريكا ولبنان لمنع التصعيد في لبنان، حيث أن الآلية التي تم الاتفاق عليها تهدف أيضا إلى مراقبة تنفيذ وقف الحرب على لبنان".

وأردفت الوزارة بأن،  عمان وإيران هما المشاطئتان لمضيق هرمز وسيتم التنسيق بشأن ذلك خلال زيارة قاليباف لمسقط، أما مذكرة التفاهم تنص على أن مناقشة الملف النووي والعقوبات تتم خلال 60 يوما بعد توقيعها.

ونوهت  إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل متخصصة بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي وقعت مع أمريكا.

عمان ولقاء قاليباف وعراقجي

وأشار وزير الخارجية العماني إلى أنه جرت مناقشات بناءة خلال لقائه رئيس البرلمان والمفاوضيين الإيرانيين قاليباف ووزير الخارجية عراقجي حول مذكرة التفاهم خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز، حيث تم التأكيد على الإلتزام بالقانون الدولي وضمان المرور الآمن للسفن دون فرض رسوم عبور.

مندوب إيران بالأمم المتحدة
 

قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أنهم سيردون على خرق إذا انتهكت إسرائيل مذكرة التفاهم بأي شكل بما في ذلك مهاجمة لبنان وحزب الله.
 

فيما قال  مسؤول في الخارجية الأمريكية، أن محادثات لبنان وإسرائيل ستواصل الدفع نحو سلام شامل واتفاق أمني بين البلدين، وفق غاية مشتركة بإنهاء دوامة العنف بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي.

وزارة وزارة الخارجية الخارجية الإيرانية سويسرا النووية

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