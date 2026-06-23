مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية وقوات الاحتلال تداهم نابلس

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم "الثلاثاء"، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط انتشار مكثف لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة لتأمين الاقتحام.

في سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، وانتشرت في محيط البلدة القديمة والسوق التجاري، كما اقتحمت مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وبلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة، وبلدة العيسوية شمال شرق المدينة.