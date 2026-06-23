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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسوشيتيد برس: البنتاجون يطلب 80 مليار دولار إضافية لتغطية تكاليف الحرب على إيران

"أسوشيتيد برس": البنتاجون يطلب 80 مليار دولار إضافية لتمويل الحرب على إيران وسط معارضة في الكونجرس
"أسوشيتيد برس": البنتاجون يطلب 80 مليار دولار إضافية لتمويل الحرب على إيران وسط معارضة في الكونجرس
أ ش أ

كشفت تقارير أمريكية، أن وزارة الحرب "البنتاجون" أبلغت أعضاءً في مجلس الشيوخ بأنها تحتاج إلى نحو 80 مليار دولار إضافية، معظمها لتغطية تكاليف الحرب الأمريكية على إيران، في خطوة من شأنها أن تضيف أعباءً جديدة إلى الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري التي يسعى إليها الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" أن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض لم يقدم طلباً رسمياً إلى الكونجرس حتى الآن، إلا أن وزير الحرب بيت هيجسيث كثف لقاءاته مع المشرعين في الكابيتول هيل خلال الأيام الماضية لبحث التمويل المطلوب.

وذكرت "أسوشيتيد برس" اليوم /الثلاثاء/ أن طلب التمويل الإضافي يأتي بالفعل في وقت حساس سياسياً، حيث يواجه اتفاق ترامب مع إيران لإنهاء الحرب انتقادات وتساؤلات من أعضاء الكونجرس بشأن نتائجه والخطوات المقبلة .. كما طلب البيت الأبيض تخصيص 1.5 تريليون دولار لميزانية الدفاع، بزيادة تقارب 50% مقارنة بمستويات الإنفاق الحالية.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون إنه يتوقع وصول طلب تمويل إضافي للحرب من الإدارة الأمريكية قريباً، مؤكداً أن المجلس سيدرس حجم الدعم المتوفر له .. وأضاف أن هناك حاجة لإعادة بناء مخزونات الذخائر الأمريكية التي استُنزفت بسبب العمليات العسكرية الأخيرة.

في المقابل، يواجه الطلب معارضة من عدد من الديمقراطيين الذين يرفضون قرار إدارة ترامب خوض الحرب، ويرون أن الأولوية يجب أن تكون لمعالجة الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة داخل الولايات المتحدة.

وقالت السيناتور الديمقراطية باتي موراي خلال جلسة استماع سابقة:" أنتم تنفقون أموال دافعي الضرائب على حرب يعارضها كثير من الأمريكيين بشدة".

ويُعد الرقم الجديد أعلى بكثير من التقدير السابق الذي قدمه هيجسيث للكونجرس الشهر الماضي، والبالغ 29 مليار دولار، والذي كان يشمل بشكل أساسي استبدال الذخائر وصيانة المعدات العسكرية وتكاليف تشغيل القوات المنتشرة في المنطقة.

كما أنه أقل من التقدير الأولي الذي طرحه البنتاجون في بداية الحرب والبالغ 200 مليار دولار، بينما أشارت تقديرات مبكرة إلى أن تكلفة الأسبوع الأول من العمليات العسكرية وحده بلغت نحو 11.3 مليار دولار.

ويرى السيناتور الديمقراطي براين شاتز أن التكلفة الفعلية للحرب قد تتجاوز بكثير الـ80 مليار دولار المقترحة، مؤكداً أنه لم يلمس دعماً يُذكر داخل الحزب الديمقراطي لتمرير مشروع تمويل يركز على الحرب مع إيران.

في المقابل، دافع السيناتور الجمهوري جيم بانكس عن التمويل، معتبراً أن القضية لا تتعلق بالحرب فقط، بل بإعادة ملء المخزونات العسكرية وتعزيز قاعدة الصناعات الدفاعية الأمريكية.

من جانبه، شدد السيناتور الديمقراطي جاك ريد على أن أي تمويل إضافي للحرب يجب أن يأتي ضمن اتفاق أوسع يشمل الإنفاق الدفاعي وغير الدفاعي معاً، بينما يسعى عدد من المشرعين إلى ضم مساعدات للكوارث الطبيعية ودعم للمزارعين ضمن أي حزمة تمويل مقبلة.

تقارير أمريكية وزارة الحرب البنتاجون مجلس الشيوخ تغطية تكاليف الحرب الأمريكية على إيران الرئيس دونالد ترامب

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