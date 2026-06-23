من الغباء قول ذلك.. ترامب يهدد دول الناتو بعدم المساعدة لهذا السبب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد يرفض تقديم المساعدة لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ردًا على عدم دعم الدول الأعضاء للعملية العسكرية الأمريكية في إيران.

ذكر ترامب خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي: "أنفقنا كل هذه الأموال، وعندما نريد ربما الحصول على مساعدة في أمور بسيطة... يرفضون ويقولون لا، نفضل عدم تقديم المساعدة".

وأضاف: "من الغباء قول ذلك، لأننا نستطيع قول ذلك لهم إن أردنا، وقد نفعل".

وعلى الرغم من توتر العلاقات مع الحلف، من المقرر أن يحضر ترامب قمة الناتو في أنقرة، تركيا، الشهر المقبل.

