شبكة "بريكس": زيمبابوي تستخدم 106 سدود لري أكثر من 78 ألف هكتار من الأراضي الزراعية

ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم / الثلاثاء / أن زيمبابوي تستخدم 106 سدود لري أكثر من 78 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في جميع أنحاء البلاد.

ولفتت الشبكة الإعلامية إلى أنه بفضل تطوير نظم الري، سيحقق المزارعون محاصيل مستقرة حتى في ظل شح الأمطار، موضحة أن حكومة زيمبابوي تهدف إلى تحويل هذه السدود إلى مراكز للتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار برنامج يسعى لتطوير القطاع الزراعي وتوفير فرص العمل ودفع عجلة التصنيع في المناطق الريفية.

وأوضحت الشبكة الدولية، أنه يتم تنفيذ هذه المبادرة في إطار برنامج يحمل شعار "السد يمثل اقتصادا"، حيث سجلت زيمبابوي في السنوات الأخيرة توسعا ملحوظا في مساحة الأراضي الزراعية؛ إذ ارتفعت من 171 ألف هكتار في عام 2020 إلى 258.7 ألف هكتار بحلول مايو 2026، محققة زيادة بنسبة 51%.

وتتطلع البلاد إلى زيادة هذه المساحات لتصل إلى 496 ألف هكتار بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب استصلاح 237 ألف هكتار إضافية باستثمارات تقدر بنحو 1.66 مليار دولار أمريكي، وبحسب تقديرات الوزارة، تبلغ تكلفة تهيئة الهكتار الواحد للري نحو 7 آلاف دولار أمريكي.

وستمنح الحكومة أولوية الدعم للمزارعين المستعدين لاستصلاح الأراضي الجديدة سريعا وزيادة معدلات الإنتاج، كما تخطط السلطات لتطوير صناعات تحويل المنتجات الزراعية في المناطق الريفية مباشرة لرفع مستويات دخل السكان هناك.