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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسة فنزويلا: اعتقال أمريكا لمادورو وضعنا على "المسار الصحيح"

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا
الرئيسة المؤقتة لفنزويلا
محمد على

قالت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريجيز، إن اعتقال الولايات المتحدة لنيكولاس مادورو وضع فنزويلا على "المسار الصحيح".

وتولت رودريجيز، نائبة الرئيس السابقة لمادورو، السلطة في فنزويلا بعد إطاحة القوات الأمريكية به خلال غارة على كاراكاس في يناير.

ومنذ ذلك الحين، أعادت فتح البلاد أمام الاستثمارات الخاصة والمصالح الأجنبية، تحت رقابة مشددة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي كلمة ألقتها في حفل أقيم في كاراكاس، احتفت رودريجيز باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن منذ اعتقال القوات الأمريكية لزعيم بلادها.

وقالت: "شكّل الثالث من يناير 2026 نقطة تحول في السياسة الوطنية وفي نظرتنا للعلاقات الدولية".

وفي كلمة ألقتها أمام ضيوف دوليين في الحفل، قالت إن فنزويلا "لم تكن لتتخيل" حقبة ما بعد مادورو في مثل هذا الوقت من العام الماضي.

وأضافت: "لقد مرّت ستة أشهر تقريبًا، وأشعر أن هذا كان المسار الصحيح"، مشيرةً إلى إمكانية تسوية الخلافات القائمة بين فنزويلا والولايات المتحدة "عبر القنوات الدبلوماسية".

استأنفت كاراكاس وواشنطن العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من قطعها، وخُففت العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي مع سعي ترامب للاستحواذ على مواردها الغنية.

ويقبع مادورو في سجن بنيويورك بتهم تهريب المخدرات.

وحضر ابنه، نيكولاس مادورو جيرا، خطاب رودريجيز يوم الاثنين.
 

الرئيسة الرئيسة المؤقتة فنزويلا ديلسي رودريجيز كاراكاس وواشنطن رودريجيز

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