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ترامب منتقدًا ستارمر: "أضر بنفسه" بسياسات الطاقة والهجرة وعلاقاته مع واشنطن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب منتقدًا ستارمر: "أضر بنفسه" بسياسات الطاقة والهجرة وعلاقاته مع واشنطن

ترامب منتقدًا ستارمر: "أضر بنفسه" بسياسات الطاقة و الهجرة وعلاقاته مع واشنطن
ترامب منتقدًا ستارمر: "أضر بنفسه" بسياسات الطاقة و الهجرة وعلاقاته مع واشنطن
أ ش أ

 انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، معتبرًا أنه "أضر بنفسه كثيرًا" بسبب سياسات الطاقة والهجرة وإدارته للعلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب ، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض - نقلتها وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية اليوم الثلاثاء - إنه يعد ستارمر "رجلا لطيفًا"، لكنه اتهمه بسوء إدارة ملف الطاقة في بريطانيا، مشيرًا إلى عدم استغلال موارد النفط في بحر الشمال والتوسع في مشاريع طاقة الرياح.

وأضاف أن المملكة المتحدة تستورد جزءًا كبيرًا من احتياجاتها من الطاقة من النرويج، رغم امتلاكها موارد كبيرة في بحر الشمال"، معتبرًا أن الاعتبارات البيئية تعرقل الاستفادة منها.

وأشار ترامب إلى أن ستارمر لم يكن متعاونًا بالقدر الكافي مع الولايات المتحدة في قضايا تتعلق بحلف شمال الأطلسي (ناتو) والملف الإيراني، رغم وصفه له بأنه "صديق إلى حد ما".

وأعلن ستارمر أمس الاثنين، أنه سيستقيل من زعامة حزب العمال بعد أشهر من ضغط نواب الحزب عليه وتراجع سلطته عقب نتائج مخيبة في الانتخابات.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سياسات الطاقة والهجرة وإدارته للعلاقات مع الولايات المتحدة البيت الأبيض

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