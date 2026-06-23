الرئيس الإيراني: نسعى لتنفيذ كامل بنود مذكرة التفاهم مع أمريكا.. بشرطين

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده تسعى إلى التنفيذ الكامل لبنود مذكرة التفاهم مع أمريكا، وفي ظل وساطة الوسطاء وذلك في إطار القوانين الدولية وحقوق الشعب الإيراني.

أضاف الرئيس الإيراني، بأن العديد من مشكلات المنطقة ستتراجع وسيكبح جماح المعتدين إذا نفذت كل بنود مذكرة التفاهم.

وغادر الرئيس الإيراني، إلى باكستان على متن طائرة خاصة، مكتوب عليها "ميناب 168"، لإحياء ذكرى شهداء الحرب المفروضة مؤخراً، وخاصة الطالبات الـ 168 اللاتي استشهدن في مدرسة ميناب إثر هجمات شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.



وسبق وقال الرئيس الإيراني: تعتمد فعالية المحادثات على الالتزام الكامل بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة وسيقاس التقدم في مسار المحادثات من خلال الالتزام العملي بالمسؤوليات المقبولة.