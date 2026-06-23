نتنياهو: وجهنا ضربة إلى إيران ووكلائها ولم ننتهي بعد

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن كيان الاحتلال لن يلتزم بشيئ لا يحقق له ما يريد وذلك على خلفية مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، والتي اختتمت في سويسرا.

قال نتنياهو ، إن الاحتلال سيواصل مواجهة "إيران وأذرعها"، مؤكداً أن "الأمر لم ينتهِ بعد".

وأشار نتنياهو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، حول الخلافات مع واشنطن: "أقدّر عاليا دعم أصدقائنا الأمريكيين"، مشدداً على أن إسرائيل "بحاجة للتحرر من التبعية" و"بناء نظام تسليح مستقل".

وظهرت الخلافات بين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أدلى بتصريحات غير مألوفة مع نائبه جي دي فانس، اعتبرا فيها أنه لولا الدعم الأمريكي لكانت إسرائيل "قد سُحقت" وأنه لولا ترامب لما كانت إسرائيل.

كما قال فانس، إن ثلثي الأسلحة التي حمت إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة صُنعت في الولايات المتحدة ومُولت من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، مضيفاً أن ترامب هو الزعيم الوحيد في العالم الذي يقف إلى جانب إسرائيل بهذا الشكل.\

ووجّه فانس أيضاً انتقاداً مباشراً إلى الوزراء الإسرائيليين المعارضين للاتفاق، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قائلاً بسخرية: "ما هو اقتراحكم تحديداً؟ أنتم دولة يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، ولا يمكنكم مواصلة طريقكم بالقتل للخروج من كل مشكلة أمن قومي تواجهونها".

ورد بن جفير على تصريحات فانس قائلاً إن اقتراحه هو "التعامل مع نازيّي القرن الحادي والعشرين كما تعاملت الولايات المتحدة مع نازيّي القرن العشرين"، في إشارة إلى ضرورة مواصلة استخدام القوة ضد إيران وحزب الله.

بل قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اليوم إنهم في الاحتلال غير ملتزمين بأي شيئ يقوض استحقاقتهم ومعاركهم المزعومة.