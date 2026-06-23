يورونيوز: إسبانيا تواجه أصعب يوم في الموجة الحارة الأولى لهذا الصيف

تواجه إسبانيا اليوم "الثلاثاء" أصعب يوم في الموجة الحارة الأولى لهذا الصيف حيث تم وضع خمس مقاطعات في حالة تأهب قصوى (حالة الانذار الاحمر) ودرجات الحرارة القصوى تقترب من 40 درجة.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها الفرنسية اليوم "الثلاثاء" أن مركز موجة الحر يقع في مكان غير متوقّع، بشمال أسبانيا.

وأصدرت الوكالة الحكومية للأرصاد الجوية "Aemet" التحذير الأحمر في مناطق الداخل من إقليم الباسك وكانتابريا، كما ترفع الأندلس اليوم مستوى التحذيرات إلى الأحمر بسبب درجات الحرارة، في حين ينتشر الإنذار البرتقالي في نحو 10 مناطق ذاتية الحكم: فالعاصمة، على سبيل المثال، ستقترب من 40 درجة، فيما ستتجاوز الأندلس وإكستريمادورا 42 درجة، وسيتحول ممر نهر إيبرو إلى فرن حقيقي مع تجاوز الحرارة بعد منتصف النهار 41 درجة.

واشارت التقديرات إلى أن درجات الحرارة في ساعات الصباح الباكر لن تنخفض عن 25 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد.

وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، ستبدأ هذه الظاهرة بالانحسار اعتبارا من الخميس المقبل (25 يونيو الجاري) حيث سيؤدي وصول هواء أكثر برودة إلى إعادة درجات الحرارة إلى قيم تتناسب مع هذا الموسم.

وأتت حرائق الغابات على 968ر37 هكتار في إسبانيا بين مطلع يناير الماضي و14 يونيو الجاري وفقا لآخر بيانات وزارة التحول البيئي والتحدي الديمغرافي (MITECO) في أسبانيا.

وتزيد المساحة المحترقة بمقدار 8ر2 مرة عن تلك المسجلة في الفترة نفسها من عام 2025، وتتجاوز متوسط العقد الأخير بنسبة 9ر24%.