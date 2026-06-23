قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: محمد صلاح وحسام حسن وراء تحول أداء المنتخب أمام نيوزيلندا
الخارجية الإيرانية: أمريكا أصدرت التراخيص اللازمة لبيع نفطنا
الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص
تعليمات عاجلة بتوزيع كتيبات المفاهيم على جميع الطلاب بلجان امتحانات الثانوية العامة
كندا: مقتل ثلاثة أشخاص فى إطلاق نار بحى يهودي بمونتريال
السنغال في مأزق.. مهمة معقدة لأسود التيرانجا في كأس العالم 2026
سلطان عمان يبحث مع وفد إيراني مستجدات مفاوضات واشنطن وطهران
"معلومات الوزراء": توقعات بارتفاع حجم سوق اقتصاد المبدعين عالميًا إلى 314 مليار دولار خلال عام 2026
ناجي الشهابي: عجز 12 مجلسًا تصديريًا جرس إنذار.. ونحتاج سياسات جديدة لجعل مصر مصنعًا عالميًا
الصحة: إغلاق عيادة تجميل غير مرخصة بالبساتين وضبط منتحلة صفة طبيب
خلال مباراة الأردن والجزائر.. وفاة و8 مصابين في حادث تدافع جماهيري بعمّان
خليل البلوشي: فخور بما قدمته المنتخبات العربية في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يورونيوز: إسبانيا تواجه أصعب يوم في الموجة الحارة الأولى لهذا الصيف

يورونيوز: إسبانيا تواجه اصعب يوم في الموجة الحارة الأولى لهذا الصيف.. وضع 5 مقاطعات في حالة الانذار الأحمر
يورونيوز: إسبانيا تواجه اصعب يوم في الموجة الحارة الأولى لهذا الصيف.. وضع 5 مقاطعات في حالة الانذار الأحمر
أ ش أ

تواجه إسبانيا اليوم "الثلاثاء" أصعب يوم في الموجة الحارة الأولى لهذا الصيف حيث تم وضع خمس مقاطعات في حالة تأهب قصوى (حالة الانذار الاحمر) ودرجات الحرارة القصوى تقترب من 40 درجة.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها الفرنسية اليوم "الثلاثاء" أن مركز موجة الحر يقع في مكان غير متوقّع، بشمال أسبانيا.

وأصدرت الوكالة الحكومية للأرصاد الجوية "Aemet" التحذير الأحمر في مناطق الداخل من إقليم الباسك وكانتابريا، كما ترفع الأندلس اليوم مستوى التحذيرات إلى الأحمر بسبب درجات الحرارة، في حين ينتشر الإنذار البرتقالي في نحو 10 مناطق ذاتية الحكم: فالعاصمة، على سبيل المثال، ستقترب من 40 درجة، فيما ستتجاوز الأندلس وإكستريمادورا 42 درجة، وسيتحول ممر نهر إيبرو إلى فرن حقيقي مع تجاوز الحرارة بعد منتصف النهار 41 درجة.

واشارت التقديرات إلى أن درجات الحرارة في ساعات الصباح الباكر لن تنخفض عن 25 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد.

وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، ستبدأ هذه الظاهرة بالانحسار اعتبارا من الخميس المقبل (25 يونيو الجاري) حيث سيؤدي وصول هواء أكثر برودة إلى إعادة درجات الحرارة إلى قيم تتناسب مع هذا الموسم.

وأتت حرائق الغابات على 968ر37 هكتار في إسبانيا بين مطلع يناير الماضي و14 يونيو الجاري وفقا لآخر بيانات وزارة التحول البيئي والتحدي الديمغرافي (MITECO) في أسبانيا.

وتزيد المساحة المحترقة بمقدار 8ر2 مرة عن تلك المسجلة في الفترة نفسها من عام 2025، وتتجاوز متوسط العقد الأخير بنسبة 9ر24%.

الموجة الحارة الأولى لهذا الصيف حالة تأهب قصوى حالة الانذار الاحمر مركز موجة الحر الوكالة الحكومية للأرصاد الجوية Aemet

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

ميدو

بعد تأييد حبس نجله.. ميدو يغيب عن برنامجه بسبب أزمة صحية مفاجئة

السيارة المتهورة في مسرح الحادث

بعد بائعة الشاي.. طالب يتسبب في مصرع صديقه بسيارة مسرعة في البحر الأعظم| صور

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

سعر الدولار مقابل الجنيه

دون الـ 50 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل اليوم

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

الأرصاد

موجات شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من صيف 2026: القادم صعب

ترشيحاتنا

الدكتورة إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية تمنح 13 شركة الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

محمد عبد السلام

عبد السلام: التعليم الفني ركيزة لتعزيز التنافسية وزيادة صادرات الصناعة المصرية

جانب من الحدث

وزيرة الإسكان تبحث مع رئيس كليلة لتنظيم المعارض والمؤتمرات فرص التعاون المشترك

بالصور

سيارة تسلا "الآلية" تقتحم منزل سيدة وتنهي حياتها

تسلا
تسلا
تسلا

أوفر من الجاهز وأطعم.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية

أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة

رينج روفر تعلن إيقاف بيع أشهر سياراتها بسبب عيب خطير

لاند روفر ديفندر 2026
لاند روفر ديفندر 2026
لاند روفر ديفندر 2026

الإسماعيلية.. ضبط 650 كجم مكرونة غير مدون عليها تاريخ إنتاج في أبو صوير

الحملة
الحملة
الحملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد