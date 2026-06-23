إعصار "فرانسيسكو" يتحول إلى إعصار فائق ويجتاح شمال الفلبين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية أن إعصار فرانسيسكو، المعروف دولياً باسم ميكخالا، اشتد ليتحول إلى إعصار فائق القوة في المناطق الواقعة بشرق جزيرة لوزون بشمال الفلبين، مع توقعات ببقائه بعيداً عن اليابسة الفلبينية قبل أن يغير مساره باتجاه جنوب اليابان.

وذكرت الهيئة، في نشرتها الصادرة صباح اليوم "الثلاثاء"، أن مركز الإعصار يقع على بعد نحو 410 كيلومترات شرق مدينة أباري في إقليم كاجايان، وذلك حتى الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

ويصاحب الإعصار رياح مستدامة تصل سرعتها إلى 185 كيلومتراً في الساعة قرب مركزه، مع هبات تبلغ 230 كيلومتراً في الساعة، فيما سجل الضغط الجوي المركزي نحو 940 هكتوباسكال.

وأوضحت الهيئة أن الإعصار يتحرك باتجاه الشمال الغربي الغربي بسرعة تبلغ 10 كيلومترات في الساعة، وهي سرعة أقل مقارنة بالنشرات السابقة، بينما تمتد الرياح القوية والعاصفة لمسافة تصل إلى 360 كيلومتراً من مركزه.

ووفقاً لتوقعات الأرصاد، سيواصل "فرانسيسكو" التحرك ببطء نحو الشمال والشمال الغربي حتى صباح غد الأربعاء، قبل أن ينعطف تدريجياً نحو جزر ريوكيو في جنوب اليابان.

وأكدت الهيئة أن المسار المتوقع لا يشير إلى وصول الإعصار إلى اليابسة الفلبينية، كما يُنتظر أن يغادر منطقة المسئولية الفلبينية للرصد الجوي بحلول صباح الجمعة المقبل.

ورغم عدم توقع تأثير مباشر على الأراضي الفلبينية، تواصل السلطات الجوية مراقبة تطورات الإعصار عن كثب، نظراً لقوته الكبيرة وإمكانية تأثيره على حركة الملاحة البحرية والأحوال الجوية في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد.

ويُصنف "فرانسيسكو" حالياً ضمن الأعاصير المدارية فائقة القوة، ما يجعله واحداً من أقوى الأنظمة الجوية النشطة في غرب المحيط الهادئ خلال الموسم الحالي.