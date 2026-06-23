قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صراع أوروبي مشتعل على جوهرة المغرب.. بوعدي يشعل الميركاتو بعد تألقه في المونديال
جوهرة برشلونة القادمة.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن حمزة عبدالكريم؟
جنت على أمها ودفنت بجوارها.. تشييع جثمان قاتلة والدتها ببورسعيد عقب تنفيذ حكم الإعدام
ناقد رياضي: محمد صلاح وحسام حسن وراء تحول أداء المنتخب أمام نيوزيلندا
الخارجية الإيرانية: أمريكا أصدرت التراخيص اللازمة لبيع نفطنا
الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص
تعليمات عاجلة بتوزيع كتيبات المفاهيم على جميع الطلاب بلجان امتحانات الثانوية العامة
كندا: مقتل ثلاثة أشخاص فى إطلاق نار بحى يهودي بمونتريال
السنغال في مأزق.. مهمة معقدة لأسود التيرانجا في كأس العالم 2026
سلطان عمان يبحث مع وفد إيراني مستجدات مفاوضات واشنطن وطهران
"معلومات الوزراء": توقعات بارتفاع حجم سوق اقتصاد المبدعين عالميًا إلى 314 مليار دولار خلال عام 2026
ناجي الشهابي: عجز 12 مجلسًا تصديريًا جرس إنذار.. ونحتاج سياسات جديدة لجعل مصر مصنعًا عالميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الإيرانية: أمريكا أصدرت التراخيص اللازمة لبيع نفطنا

هرمز
هرمز
محمد على

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن أمريكا أصدرت الترخيص اللازم لبيع النفط الإيراني والمنتجات البتروكيماوية، مشيرة أن على القوات الأمريكية الانسحاب من المنطقة المحيطة بإيران خلال 30 يوما من الاتفاق النهائي.

مذكرة التفاهم

أضافت الخارجية الإيرانية أن أمريكا ملتزمة وفق مذكرة التفاهم بعدم زيادة قواتها في المنطقة خلال فترة المفاوضات، فيما قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أن الخط الأحمر بالنسبة لإيران هو أي هجمات أخرى على لبنان بما في ذلك بيروت والجنوب.

أعلنت طهران، يوم الثلاثاء، عزمها على الحفاظ على سيطرتها على مضيق هرمز الحيوي، وهو مطلب بالغ الأهمية في محادثات الحرب مع واشنطن التي اختُتمت مؤخرًا في سويسرا.

وصف نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، المفاوضات بأنها "أساس متين" للتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء النزاع، مشيرًا إلى أن واشنطن علّقت، يوم الاثنين، العقوبات المفروضة على النفط الإيراني.

إلا أن قضايا حاسمة، مثل البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز، الذي يُعدّ شريانًا رئيسيًا لإمدادات النفط العالمية، لم تُحسم بعد، رغم الاتفاق المبدئي بين واشنطن وطهران.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، يوم الثلاثاء، باختتام المحادثات الفنية التي أعقبت مفاوضات رفيعة المستوى في سويسرا، مع تشكيل فرق عمل معنية بالقضايا النووية والعقوبات.

وطالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية دون شروط، إلا أن إيران رفضت ذلك بشدة مجددًا.

قال كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية يوم الثلاثاء: "لن يعود مضيق هرمز إلى حالته قبل الحرب، وستديره الجمهورية الإيرانية وفقاً للقانون الدولي".

وكان مضيق هرمز قد أعيد فتحه الأسبوع الماضي بعد أن توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق، إلا أن طهران أعلنت يوم السبت إغلاقه مجدداً رداً على الهجمات الإسرائيلية في لبنان.

الأموال المجمدة

اتفقت طهران وواشنطن على إنشاء خط اتصال "لتجنب الحوادث وسوء الفهم بهدف ضمان مرور آمن للسفن التجارية" عبر الممر المائي، وفقًا لوسطاء قطريين وباكستانيين.

الإيرانية وزارة الخارجية الإيرانية أمريكا النفط البتروكيماوية الاتفاق النهائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نورهان ووالدتها

الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام

ميدو

بعد تأييد حبس نجله.. ميدو يغيب عن برنامجه بسبب أزمة صحية مفاجئة

السيارة المتهورة في مسرح الحادث

بعد بائعة الشاي.. طالب يتسبب في مصرع صديقه بسيارة مسرعة في البحر الأعظم| صور

الدواجن

الكيلو يبدأ من 40 جنيهًا بالمزرعة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

سعر الدولار مقابل الجنيه

دون الـ 50 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل اليوم

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

الأرصاد

موجات شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من صيف 2026: القادم صعب

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

كيف تفهمين طفلك.. إخصائية أمراض أطفال تكشف تفاصيل منصة جديدة للأمهات

إيران

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: طهران سترد إذا انتهكت إسرائيل مذكرة التفاهم

مضيق هرمز

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: مضيق هرمز مفتوح بدون رسوم

بالصور

سيارة تسلا "الآلية" تقتحم منزل سيدة وتنهي حياتها

تسلا
تسلا
تسلا

أوفر من الجاهز وأطعم.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية

أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة
أوفر من الجاهز وأطعم كمان.. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة

رينج روفر تعلن إيقاف بيع أشهر سياراتها بسبب عيب خطير

لاند روفر ديفندر 2026
لاند روفر ديفندر 2026
لاند روفر ديفندر 2026

الإسماعيلية.. ضبط 650 كجم مكرونة غير مدون عليها تاريخ إنتاج في أبو صوير

الحملة
الحملة
الحملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد