خلال مباراة الأردن والجزائر.. وفاة و8 مصابين في حادث تدافع جماهيري بعمّان

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية وفاة شخص وإصابة 8 آخرين إثر حادث تدافع وقع فجر اليوم / الثلاثاء / داخل الساحة الهاشمية بوسط العاصمة عمّان، خلال تجمعات جماهيرية لمتابعة مباراة المنتخب الأردني لكرة القدم أمام نظيره الجزائري ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن 9 أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات جراء التدافع، مشيرا إلى أن أحد المصابين توفي متأثرا بإصابته، وتم تحويل جثمانه إلى الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة.

وأضاف أن المصابين الآخرين تلقوا العلاج اللازم، موضحاً أن حالتهم الصحية تراوحت بين الحسنة والمتوسطة.

وكانت الساحة الهاشمية قد شهدت تجمعات جماهيرية كبيرة لمتابعة المباراة التي جمعت المنتخب الأردني بنظيره الجزائري ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.