لقاء عربي - فرنسي يبحث تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة

بحث السفير د. فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، مع إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، تطورات الأوضاع في المنطقة العربية والقضية الفلسطينية، وذلك خلال لقاء عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وتناول اللقاء الأوضاع الإنسانية والسياسية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

تطورات الأوضاع في فلسطين

وأعرب السفير فائد مصطفى ، عن تقديره لموقف فرنسا الداعم للقضية الفلسطينية، مشيدًا بالخطوة المهمة المتمثلة في اعترافها بدولة فلسطين، إلى جانب دورها بالتعاون مع المملكة العربية السعودية في تنظيم المؤتمر الدولي حول حل الدولتين الذي عُقد في نيويورك العام الماضي.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء التطورات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز التعاون بين سفارة الجمهورية الفرنسية وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.