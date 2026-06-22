قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سورمان يسجل الهدف الأول لنيوزيلندا في مرمى مصر
لأصحاب السيارات والدراجات النارية.. الخدمات المقدمة في وحدات المرور المميزة
النسب والحمل.. تفاصيل المواد الأكثر جدلا في مشروع قانون الأسرة الجديد
حكم قراءة الفاتحة عند استفتاح الدعاء.. هل وردت عن النبي؟
الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة ورياح محملة بالرمال على هذه المناطق
رسائل متبادلة بين إيران وأمريكا رغم تعثر محادثات سويسرا
الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026
الانتخابات الكولومبية على صفيح ساخن.. المرشح اليساري يرفض حسم النتيجة ويتجه للطعن
منة فضالي: أفكر في الاعتزال والسفر خارج مصر
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الإثنين 22-6-2026
صفة قيام الليل .. أمور عظيمة بصلاة التهجد تطرد الداء عن الجسد
بتوجيهات من الرئيس السيسي .. مصر تدعم التسوية السياسية في ليبيا لتجاوز الأزمة الراهنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جامعة الدول العربية تستضيف الدورة 93 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين

انعقاد الدورة 93 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين
انعقاد الدورة 93 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين
الديب أبوعلي

انطلقت أمس الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الثالثة والتسعين لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة رؤساء وأعضاء وفود الدول العربية والمنظمات العربية المعنية بالشأن التربوي الفلسطيني.

وافتتح أعمال الدورة السفير فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، حيث ألقى كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ناقلًا تحيات الأمين العام أحمد أبو الغيط إلى رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أعمال دورتهم.

تدمير البنية التحتية التعليمية الفلسطينية 

وأكد السفير فائد مصطفى في كلمته أهمية انعقاد هذه الدورة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وما يواجهه قطاع التعليم الفلسطيني من تحديات غير مسبوقة نتيجة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وما خلفته من تدمير واسع للبنية التحتية التعليمية واستهداف للطلبة والمعلمين والمؤسسات التعليمية، بما في ذلك منشآت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشددًا على ضرورة استمرار الدعم العربي والدولي لضمان حق أبناء الشعب الفلسطيني في التعليم والحفاظ على استمرارية العملية التعليمية.

ويتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة عدد من القضايا التربوية المهمة، في مقدمتها واقع العملية التربوية والتعليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والممارسات الإسرائيلية ضدها، وأوضاع التعليم العام والتعليم العالي، بما يشمل الجامعات وكليات المجتمع الفلسطينية، والأوضاع التعليمية في مدينة القدس الشرقية المحتلة والسياسات والممارسات التهويدية التي تستهدفها، إضافة إلى تأثير جدار الفصل العنصري على العملية التعليمية، وأوضاع أبناء فلسطين في المؤسسات التعليمية بالدول العربية، واعتماد توصيات لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي المحتلة، فضلاً عن بحث ما يستجد من أعمال، وتحديد مكان وموعد انعقاد الدورة الرابعة والتسعين للمجلس.

ومن المقرر أن تواصل الوفود المشاركة اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لبحث البنود المدرجة على جدول الأعمال والخروج بتوصيات تسهم في دعم وصون العملية التعليمية الفلسطينية وتعزيز صمود المؤسسات التعليمية وأبناء الشعب الفلسطيني.

فلسطين جامعة الدول العربية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين السفير فائد مصطفى الأمين العام أحمد أبو الغيط الأراضي العربية المحتلة الأونروا مدينة القدس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين قطاع فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا.. اضبط التردد

وزير التربية والتعليم

التعليم تحسم الجدل بشأن درجة النجاح في امتحان الدين ثانوية عامة 2026

مبارة مصر ونيوزيلندا

مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2026 | تحركات جديدة للأصفر

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

العداد الكهربائي

قبل 30 يونيو.. نائب يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات الكودية

ترشيحاتنا

احمد سعد

بالهتاف والتشجيع.. أحمد سعد يساند منتخب مصر في المونديال

صلاح أبو سيف

في ذكراه.. سر خلاف صلاح أبو سيف مع سعاد حسني

فادي خفاجة

فادي خفاجة يستغيث: أبويا بيموت.. وأنا مواطن مصري غلبان

بالصور

للاستمتاع بمباراة اليوم.. 8 سناكس سريعة هتخلي السهرة أحلى

قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة
قناع القهوة لتفتيح وتنعيم البشرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الأخير لبطولة ‏DC3‎‏

تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎
تدريبات بطولة ‏DC3‎

فيديو

ايمان عبد اللطيف

سرعة العربية! .. دفاع بائعة الشاي يكشف تطورات مثيرة بالواقعة

ايمان عبد اللطيف

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

ايمان عبد اللطيف

هل تنبأ بوفاته.. ماذا قال كريم عبد العليم قبل رحيله؟

ايمان عبد اللطيف

وفد طهران يغادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجا على تصريحات ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان .. "الحلقة الأضعف" في مفاوضات إيران!

المزيد