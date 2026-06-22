جامعة الدول العربية تستضيف الدورة 93 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين

انطلقت أمس الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الثالثة والتسعين لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة رؤساء وأعضاء وفود الدول العربية والمنظمات العربية المعنية بالشأن التربوي الفلسطيني.

وافتتح أعمال الدورة السفير فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، حيث ألقى كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ناقلًا تحيات الأمين العام أحمد أبو الغيط إلى رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أعمال دورتهم.

تدمير البنية التحتية التعليمية الفلسطينية

وأكد السفير فائد مصطفى في كلمته أهمية انعقاد هذه الدورة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وما يواجهه قطاع التعليم الفلسطيني من تحديات غير مسبوقة نتيجة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وما خلفته من تدمير واسع للبنية التحتية التعليمية واستهداف للطلبة والمعلمين والمؤسسات التعليمية، بما في ذلك منشآت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشددًا على ضرورة استمرار الدعم العربي والدولي لضمان حق أبناء الشعب الفلسطيني في التعليم والحفاظ على استمرارية العملية التعليمية.

ويتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة عدد من القضايا التربوية المهمة، في مقدمتها واقع العملية التربوية والتعليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والممارسات الإسرائيلية ضدها، وأوضاع التعليم العام والتعليم العالي، بما يشمل الجامعات وكليات المجتمع الفلسطينية، والأوضاع التعليمية في مدينة القدس الشرقية المحتلة والسياسات والممارسات التهويدية التي تستهدفها، إضافة إلى تأثير جدار الفصل العنصري على العملية التعليمية، وأوضاع أبناء فلسطين في المؤسسات التعليمية بالدول العربية، واعتماد توصيات لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي المحتلة، فضلاً عن بحث ما يستجد من أعمال، وتحديد مكان وموعد انعقاد الدورة الرابعة والتسعين للمجلس.

ومن المقرر أن تواصل الوفود المشاركة اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لبحث البنود المدرجة على جدول الأعمال والخروج بتوصيات تسهم في دعم وصون العملية التعليمية الفلسطينية وتعزيز صمود المؤسسات التعليمية وأبناء الشعب الفلسطيني.