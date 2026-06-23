حزب الله: ما أقدم عليه العدو الإسرائيلي في النبطية انتهاك لوقف إطلاق النار

أعلن الدفاع المدني اللبناني ارتقاء شهيدين وجرحي بنيران العدو الإسرئيلي الذي يخرق بها أي سبل للتهدئة ساعيًا إلى مواصلة القتل في لبنان.

وحول ذلك، قال حزب الله أن ما أقدم عليه العدو الإسرائيلي في النبطية الفوقا انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي التزمنا به.

وأضاف حزب الله أن جيش العدو أطلق النار على مدنيين في حي الدير بالنبطية كانوا يعملون على فتح الطرق وانتشال الجثامين.

وقالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون بحث في اتصال من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع بالجنوب بعد إعلان وقف إطلاق النار والخطوات اللاحقة.



