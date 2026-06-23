36 ناقلة تعبر هرمز.. أعلى حركة مرور للسفن عبر المضيق منذ الحرب

عبرت ما لا يقل عن 36 سفينة ناقلة بضائع مضيق هرمز أمس "الاثنين"، وهو مستوى قياسي منذ بدء حرب الشرق الأوسط في أواخر فبراير، وفقًا لبيانات شركة تتبع الملاحة البحرية كيبلر.

وتمثل هذه السفن الـ36 ما يقرب من ثلث حركة المرور العادية في وقت السلم (حوالي 120 يوميًا) عبر المضيق، الذي يشهد عادةً حوالي خُمس صادرات النفط والغاز في العالم.

ومن المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي لعبور السفن مع رصد السفن لاحقاً بواسطة أجهزة التتبع البحرية.

وقد ازدادت حركة البضائع عبر المضيق - والتي تشمل سفن ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال والمواد الجافة السائبة مثل الأسمدة - بعد أن توصلت واشنطن وطهران الأسبوع الماضي إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.

وقبل اتفاق 14 يونيو، كان أقل من 10 سفن تجارية تمر عبر المضيق يومياً منذ أن أغلقت إيران الممر في 1 مارس رداً على الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

ومنذ 15 يونيو، ارتفع المتوسط ​​إلى 21 ووصل إلى 27 خلال الأيام الخمسة الماضية.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف خلال المفاوضات في سويسرا، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية: "لن يعود مضيق هرمز أبداً إلى حالته قبل الحرب، وستديره الجمهورية الإيرانية، وفقاً للقانون الدولي".

يبقى ما إذا كانت إيران ستتولى إدارة هذا الممر الحيوي أحد الأسئلة الرئيسية في المحادثات المقرر إجراؤها خلال الشهرين المقبلين.

وأعلنت إيران السبت الماضي أنها أغلقت المضيق مرة أخرى رداً على الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها سترفع مؤقتاً العقوبات المفروضة على إيران للسماح لها بإنتاج وبيع وتوريد النفط الخام والمنتجات ذات الصلة حتى 21 أغسطس.