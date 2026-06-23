وزيرا خارجية مصر واليونان يبحثان التطورات الإقليمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة

بحث د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع “جيورجوس جيرابيتريتيس” وزير الخارجية اليوناني،اليوم، تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وأشاد الوزيران- في اتصال هاتفي-بعمق ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر واليونان، ورحبا بالتطور المتواصل الذي تشهده هذه العلاقات، لا سيما عقب ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

شهد الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفى مقدمتها المفاوضات الأمريكية – الإيرانية، والتطورات فى ليبيا وشرق المتوسط. واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.