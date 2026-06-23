أمير قطر يبحث هاتفيا مع رئيس الإمارات العلاقات الأخوية الوثيقة

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا اليوم / الثلاثاء /، من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث جرى استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن تعازيه للشيخ تميم بن حمد جراء الحادث الذي وقع في إحدى المنشآت الصناعية بمنطقة رأس لفان، وعن خالص مواساته لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا وقوف الإمارات إلى جانب قطر وتضامنها معها في هذا الظرف الصعب، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

من جانبه، أعرب الشيخ تميم عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد على مشاعره الصادقة وما أبداه من تضامن أخوي، مثمنا موقف دولة الإمارات وتضامنها مع دولة قطر ووقوفها إلى جانبها.