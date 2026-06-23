إغلاق برج إيفل بسبب موجة حر قياسية تجتاح باريس

أعلنت الشركة المشغلة لبرج إيفل عن إغلاق المعلم السياحي الشهير استثنائياً اليوم /الثلاثاء/، بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة التي تشهدها العاصمة الفرنسية.

وأوضحت إدارة البرج - عبر موقعها الإلكتروني - أن هذا الإجراء يأتي للتكيف مع الظروف الجوية القاسية، مؤكدة أن الزوار الذين لديهم تذاكر محجوزة مسبقاً للفترة الملغاة "سيتم تعويضهم تلقائياً".

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن تقترب درجات الحرارة في العاصمة باريس من 40 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الحرارة المحسوسة قد تصل إلى 47 درجة مئوية بحلول المساء.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلنت فيه السلطات الفرنسية حالة التأهب القصوى في 54 مقاطعة، ما يضع أكثر من نصف سكان البلاد في مواجهة موجة حر استثنائية وبكثافة نادرة، دفعت بالدولة إلى اتخاذ تدابير طارئة شملت إغلاق المدارس، وإلغاء بعض رحلات القطارات، وتعديل مواعيد العمل في المنشآت العامة.

وفي سياق متصل، أكدت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن ليلة (الإثنين-الثلاثاء) كانت الأكثر حرارة على الإطلاق في تاريخ فرنسا منذ بدء تسجيل القياسات عام 1947؛ حيث بلغ متوسط درجات الحرارة الصغرى في البلاد 21.6 درجة مئوية، كاسراً الرقم القياسي السابق المسجل في يوليو 2019 والذي بلغ 21.4 درجة مئوية.