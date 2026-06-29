إصابة 65 جنديا بمرض خطير.. كارثة صحية تضرب الجيش الإسرائيلي واستنفار في الكنيست

قدمت عضوة الكنيست الإسرائيلي شارون نير، طلبًا لعقد اجتماع عاجل في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست لمناقشة سبل منع تكرار حالات أمراض الأمعاء في قواعد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء هذا الطلب عقب تقرير موقع "واي نت" الذي أفاد بإصابة 65 جنديًا من قاعدة ناحال التدريبية بأمراض معوية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعلن جيش الاحتلال عن تفتيش القاعدة للتحقق من مصدر المرض، وقد تمت الموافقة على الطلب، وانضم إليه عدد من أعضاء الكنيست، من بينهم إفرات رايتن، وإلياهو ريفيفو، وليمور سون هار-ميليخ، ومئير كوهين، وألون شوستر.

ومن المتوقع تحديد موعد الاجتماع الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على جندي متوفى في وسط إسرائيل يوم الجمعة، فيما باشرت الشرطة العسكرية تحقيقًا للوقوف على ملابسات الوفاة.

وذكر جيش الاحتلال في بيان، أن نتائج التحقيق ستُحال إلى النيابة العسكرية فور الانتهاء منها لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ أسرة الجندي بالواقعة.

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي حتى الآن عن هوية الجندي أو أسباب الوفاة، بينما لا تزال التحقيقات جارية.