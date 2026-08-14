مصرع 6 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة في محافظة "تشيبا" اليابانية

أعلنت الشرطة اليابانية مصرع ستة أشخاص بسبب هطول معدلات قياسية من الأمطار على محافظة "تشيبا" الواقعة شرق العاصمة طوكيو.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، المواطنين من احتمال هطول المزيد من الأمطار على عدة مناطق بالمحافظة وحثتهم على أخذ الحيطة؛ وذلك حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الجمعة/.

كما دعا مسئولون بالوكالة، المواطنين إلى الحذر من مخاطر حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في المناطق المنخفضة وفيضان الأنهار وذلك في محافظة "تشيبا" ومنطقة "كانتو" التي تضم العاصمة طوكيو.

من جهته، قدم حاكم المحافظة كوماجاي توشيهيتو - خلال مؤتمر صحفي اليوم - خالص تعازيه لأسر الضحايا، وأعرب عن مواساته لكل من تضرر جراء الكارثة.

وأكد توشيهيتو، أن الأولوية ستظل لإنقاذ الأرواح وتقليل الأضرار، مشيرا إلى أنه سيعمل على مشاركة المعلومات وبحث التدابير اللازمة لتيسير التعافي السريع.

ولا تزال السلطات المحلية في المحافظة تعمل على تقييم الوضع؛ إذ لم يتم تأكيد إجمالي حجم الضرر حتى الآن.

وأفادت الشركة المشغلة لمطار "ناريتا" بمحافظة "تشيبا" بأن نحو 7 آلاف شخص علقوا في المطار على مدار الليلة الماضية، كما توقفت حركة القطارات والحافلات بسبب الأمطار الغزيرة.

وفي السياق، أكدت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 23 ألف أسرة في محافظات "تشيبا" و"إيباراكي" و"توشيجي"، وذلك حتى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد.