صفعة قضائية لترامب.. المحكمة العليا ترفض استئنافه في قضية الاعتداء الجنسي

رفضت المحكمة العليا الأمريكية استئناف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد حكم يُلزمه بدفع تعويض قدره 5 ملايين دولار للكاتبة إي. جين كارول، في القضية التي خلصت فيها هيئة محلفين عام 2023 إلى مسؤوليته عن الاعتداء الجنسي عليها عام 1996.

وجاء قرار المحكمة العليا بعد تأييد محكمة استئناف اتحادية للحكم الصادر سابقًا، رافضةً دفوع ترامب التي اعتبرت أن المحاكمة لم تكن عادلة، بحجة أن القاضي سمح لهيئة المحلفين بالاطلاع على أدلة وشهادات تتعلق بادعاءات سابقة بشأن سوء سلوكه الجنسي.

وبذلك يبقى الحكم الصادر بحق ترامب بدفع تعويض قدره 5 ملايين دولار إلى كارول، البالغة من العمر 82 عامًا، ساريًا، بعد استنفاد مسار الاستئناف أمام أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة.