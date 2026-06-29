ترامب: اجتماع في الدوحة غدا بطلب من طهران.. وإيران تنفي استئناف المفاوضات

نفت إيران التقارير التي تحدثت عن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن الاجتماعات الفنية بين فرق العمل "غير مدرجة على جدول الأعمال هذا الأسبوع"، في حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران طلبت عقد اجتماع جديد، مشيرًا إلى أنه سيُعقد غدًا في الدوحة.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن أي اجتماعات لن تُعقد قبل استيفاء الشروط الإيرانية، موضحًا أن المشاورات لا تزال مستمرة عبر وسطاء.

في المقابل، أكد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أن المحادثات ستُستأنف في الدوحة بناءً على طلب إيراني، بينما أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى مشاركة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في الاجتماعات.

وتزامنت التصريحات المتضاربة مع استمرار التوتر العسكري في مضيق هرمز، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات استهدفت عشرة مواقع عسكرية إيرانية ردًا على هجمات استهدفت الملاحة التجارية، فيما ردت طهران بقصف قواعد أمريكية في البحرين والكويت، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أعلن التوصل إلى اتفاق يقضي برفع التجميد عن ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في قطر، ضمن تفاهمات مرتبطة بتخفيف العقوبات على قطاعي النفط والبتروكيماويات.

ويستمر الخلاف بين واشنطن وطهران حول تفسير بنود مذكرة التفاهم الخاصة بالملاحة في مضيق هرمز، إذ تؤكد إيران أن إدارة حركة الملاحة في المضيق من اختصاصها، بينما تشدد الولايات المتحدة على أن الاتفاق لا يمنح طهران السيطرة على الممر الدولي، وأن حرية الملاحة يجب أن تستمر دون عوائق.