وزير النفط الباکستاني يعلن زيادة واردات الغاز المسال من إيران

أعلن وزير النفط الباكستاني عن قرار بلاده بزيادة واردات الغاز البترولي المسال (LPG) من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلا: إن طهران وإسلام آباد تنسقان بشكل وثيق حول مشروع خط أنابيب الغاز وتأمين احتياجات باكستان من الطاقة بأسعار ميسرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بان "علي پرویز ملك" صرح خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة لاهور، الاحد بأن علاقات باكستان مع إيران هي علاقات أخوية؛ مؤكدا أن على البلدين الاستفادة من القدرات المتبادلة بشكل أفضل.

وأوضح وزير النفط الباكستاني: نستورد يوميا ما بین 4 إلى 5 آلاف طن من الغاز النفطي المسال (LPG) من إيران ونعتزم الآن زيادة هذه الكمية.

وأضاف: تنسق الفرق الفنية الإيرانية والباكستانية بشكل وثيق ونسعى لتلبية احتياجات الطاقة التي تكون ميسورة التكلفة لباكستان عبر إيران وستتخذ حكومة إسلام آباد القرار اللازم بهذا الشأن.

يُذكر أن الرئيس الباكستاني "آصف علي زرداري"، شدد في تصريح له خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، على ضرورة التوصل إلى حل عملي متبادل بشأن خط أنابيب نقل الغاز من إيران؛ لافتاً إلى الاحتياجات المتزايدة لبلاده من الطاقة.

كما رحب زرداري بالمفاوضات الفنية التي جرت بهذا الصدد في إسلام آباد، مؤكداً على أن باكستان تتطلع باهتمام إلى استكمال هذه المفاوضات في طهران.