انخفاض درجات الحرارة في ألمانيا بعد موجة حر شديدة

قالت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية إنه من المتوقع أن تشهد ألمانيا درجات حرارة صيفية معتادة اليوم "الاثنين" حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 25 و29 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد.

يأتي هذا الانخفاض بعد أيام من موجة حر شديدة، إذ سُجلت درجة حرارة قياسية بلغت 41.7 درجة مئوية أمس الأحد في ولاية براندنبورج الشرقية، بحسب شبكة دويتشه فيله الألمانية.

وتعد هذه هي ثالث درجة حرارة قياسية تُسجل في ألمانيا خلال ثلاثة أيام، حيث سُجلت 41.3 درجة مئوية في مدينة ساربروكن غرب البلاد يوم الجمعة الماضي، و41.4 درجة مئوية في نفس المدينة يوم السبت، تلتها 41.5 درجة مئوية في ولاية ساكسونيا-أنهالت شرق البلاد.

وقالت متحدثة باسم هيئة الأرصاد الجوية الألمانية إن انتهاء موجة الحر في ألمانيا تزامن مع عواصف شديدة في العديد من المناطق.

وشهدت ألمانيا ارتفاعا في درجات الحرارة بمقدار 2.5 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما يتجاوز المتوسط ​​العالمي.

كما تشهد أوروبا ككل ارتفاعا في درجات الحرارة بوتيرة أسرع من أي قارة أخرى، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.