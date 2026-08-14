رئيس وزراء باكستان يدعو الشركات النرويجية للاستثمار في استكشاف النفط والغاز ببلاده

دعا رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، الشركات النرويجية إلى الاستثمار في استكشاف النفط والغاز ببلاده، وذلك خلال اجتماعه مع وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في العاصمة "إسلام آباد".

وأكد شريف - حسبما ذكر راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية اليوم /الجمعة/- رغبة بلاده القوية في تعزيز التجارة الثنائية مع أوسلو، مثمنا العلاقات الودية التي تربط بين البلدين وكذا التعاون الثنائي، خاصة في مجالات التعليم والعمالة الماهرة والقدرة على الصمود أمام التغير المناخي والتكنولوجيا.

وناقش الجانبان تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والعالمية، فيما أشاد رئيس وزراء باكستان بموقف النرويج الداعم لفلسطين، معربا عن شكره لها على دعمها المستمر لجهود بلاده الرامية إلى تحقيق السلام في منطقة الخليج.

كما وجه رئيس وزراء باكستان دعوة إلى رئيس وزراء النرويج للقيام بزيارة رسمية إلى باكستان.

من جانبه، أشاد إيدي بدور باكستان الهام في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الإقليمي، مجددا التأكيد على اهتمام بلاده بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات.