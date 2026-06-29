وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز الأمن الصحي في أفريقيا خلال لقائه مفوضة الاتحاد الأفريقي

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيدة أما أمواه، مفوضة الصحة والشئون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، يوم الإثنين ٢٩ يونيو، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الصحة والشئون الإنسانية والتنمية الاجتماعية.

أكد وزير الخارجية الأهمية التي توليها مصر لقطاع الصحة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع الدول الأفريقية التي تواجه تفشي فيروس الإيبولا، مستعرضاً ما قدمته مصر من مساعدات طبية ودوائية إلى الدول المتضررة، دعماً لجهود مكافحة الفيروس واحتواء تداعياته، مشدداً على دعم مصر للمؤسسات الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية، وتعزيز جاهزية القارة لمواجهة الأوبئة والتحديات الصحية العابرة للحدود.

كما شدد وزير الخارجية على استعداد مصر لنقل خبراتها وتجاربها الرائدة في المجالات الصحية والدوائية، والتعاون مع المفوضية في برامج بناء القدرات، فضلاً عن إتاحة الخبرات المصرية والبنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها مصر في مجالي صناعة الدواء واللقاحات، إضافة إلى المبادرات الصحية الناجحة التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية في مجالات الرعاية الصحية والوقاية المبكرة، وعلى رأسها مبادرة “١٠٠ مليون صحة” بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي على مستوى القارة.

في سياق متصل، أكد الوزير عبد العاطي الحرص على توفير كافة الإمكانات اللازمة لضمان تنظيم ناجح ومشرف لدورة الألعاب الأفريقية الرابعة عشرة، المقرر أن تستضيفها مصر عام ٢٠٢٧، على نحو يعكس المكانة التي توليها مصر للعمل الأفريقي المشترك، ويبرز ما تزخر به القارة من طاقات شبابية وإمكانات واعدة، مشدداً على دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية إلى إنجاح هذا الحدث القاري المهم، والاستعداد للتنسيق الوثيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي بما يضمن خروج الحدث القاري بصورة تليق بالقارة الأفريقية وشعوبها، وتعزز قيم التضامن والتواصل بين شباب القارة.