وزارة الخارجية: ثورة 30 يونيو محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث

تقدمت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري، بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، مؤكدة أن هذه المناسبة الوطنية تمثل محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وجسدت وعي الشعب وإرادته الحرة في الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها.

وأكدت الوزارة، في بيان، اعتزازها وتقديرها للشعب المصري الذي تمسك بإرادته للحفاظ على الدولة المصرية وهويتها، معربة عن تطلعها إلى مستقبل يسوده الاستقرار والأمن والتعايش بين أبناء الوطن.

وشددت وزارة الخارجية على التزامها الثابت بالدفاع عن مصالح مصر، والعمل على تحقيق أهداف التنمية والسلام، ومواصلة أداء رسالتها الوطنية بكل تفانٍ وإخلاص، بما يعزز دور مصر الإقليمي والدولي، ويرسخ مكانتها الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية.