محافظو الجمهورية يهنئون الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

هنأ محافظو الجمهورية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

ففي أسيوط، بعث المحافظ محمد علوان ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأعرب بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء المحافظة وقياداتها عن أخلص التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة الوطنية التي ستظل علامة مضيئة تجسد إرادة الشعب وتلاحمه مع قواته المسلحة ومؤسسات الدولة للحفاظ على الوطن وهويته وبدء مسيرة البناء والتنمية الشاملة.

وأكد تجديد العهد على مواصلة العمل وبذل الجهد تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية ودعمًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وبعث برقيات تهنئة مماثلة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وزير الداخلية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.

وفي الدقهلية، بعث المحافظ طارق مرزوق ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإنابة عن أهالي وأجهزة المحافظة التنفيذية، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو ستظل يومًا فاصلًا في تاريخ الوطن استعاد فيه الشعب هويته واستقراره عبر إرادة حرة ساندتها القوات المسلحة المصرية.

وقال "إن ما تشهده مصر حاليًا من مشروعات قومية غير مسبوقة في جميع القطاعات يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية في ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة وتحقيق الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية في كافة ربوع البلاد، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة بموفور الصحة والتوفيق على رئيس الجمهورية، وعلى مصر بمزيد من التقدم والرفعة والرخاء".

وفي أسوان، بعث المحافظ المهندس عمرو لاشين ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، معربًا عن خالص التهانى وأصدق الأمنيات بهذه المناسبة الوطنية العزيزة .

وأكد المحافظ أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، وتجسيدًا حيًا لتكاتف الشعب المصري والتفافه حول قواته المسلحة والشرطة المدنية، من أجل الحفاظ على الهوية المصرية والثقافة الوطنية وإعادة مسار الدولة نحو الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.

وأشار إلى أن هذه الذكرى تمثل مصدر اعتزاز وفخر للمصريين، لما جسدته من ملحمة وطنية خالدة ساهمت فى انطلاق مرحلة جديدة من العمل والبناء وتحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات.

كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وقيادات القوات المسلحة والوزراء وكبار المسئولين؛ بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.



