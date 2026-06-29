وزير الخارجية يؤكد لمبعوثة الاتحاد الأوروبي دعم مصر لوحدة السودان والصومال

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الإثنين، بالسيدة آنيت فيبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، لبحث تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

شدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت الداعم لأمن السودان واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية، مؤكدًا أهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، فضلًا عن ضرورة وقف كافة أشكال التصعيد، وتغليب المصلحة الوطنية السودانية، والانخراط الجاد في مسار بملكية سودانية يفضي إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ودعم المؤسسات الوطنية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدول، مؤكدا على رفض أي سياسات أو إجراءات من شأنها المساس بسيادة الصومال أو تقويض أسس الاستقرار الإقليمي، ورفض أية محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه.