وزير خارجية قبرص يؤكد دعم بلاده والاتحاد الأوروبي للبنان

أكد وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى يوسف رجي، وقوف بلاده ودول الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، مهنئاً بتوقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أميركية، ومعرباً عن أمله في أن يشكل الاتفاق بداية لمسار يعيد الاستقرار والأمن إلى الشعب اللبناني ويعزز سيادة الدولة على أراضيها وقراراتها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير رجي من نظيره القبرصي الذي وجّه إليه دعوة رسمية لزيارة قبرص في خطوة تعكس استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين.

من جانبه شكر رجي نظيره القبرصي على الموقف الداعم الذي تبديه نيقوسيا، مؤكداً أن أولوية الحكومة اللبنانية تبقى ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش اللبناني، واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة، واعداً بتلبية الدعوة وزيارة قبرص في أقرب فرصة ممكنة.