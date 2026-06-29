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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وجوناثان باول، مستشار الأمن القومي البريطاني، اليوم الأثنين ٢٩ يونيو، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب بحث عدد من التطورات الإقليمية.

أكد الجانبان خلال الإتصال الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات المصرية - البريطانية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وأشادا بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة. وقد أكد الوزير عبد العاطى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى وزيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويدعم جهود التنمية الاقتصادية، داعيا الشركات البريطانية لتكثيف استثماراتها بمصر وفتح مجالات جديدة للتعاون في مختلف القطاعات. كما تناول أيضا أهمية نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق البريطاني في إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتعظيم الاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة المباحثات الأمريكية–الإيرانية بكل جدية وحسن نية، وصولاً إلى اتفاق نهائي يراعي مصالح وشواغل جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، مشدداً على أن الحلول الدبلوماسية تظل السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العالقة.

كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في لبنان، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم للدولة اللبنانية، مشدداً على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، والبناء على الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية، بما يفضي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. 

كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية إعادة تركيز الجهود الدولية على القضية الفلسطينية، بما يهيئ الظروف لاستكمال التنفيذ الكامل لاستحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي للسلام، والانتقال إلى المرحلة الثانية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي جوناثان باول مستشار الأمن القومي البريطاني المملكة المتحدة التطورات الإقليمية

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