رويترز: البنك الدولي يعتزم التوقف عن منح قروض للصين

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أمس الثلاثاء أن البنك الدولي يعتزم حصر قروضه للصين بما لا يزيد على ملياري دولار أمريكي حتى عام 2031، وسيتوقف عن تقديم القروض للصين بعد ذلك التاريخ.

وقدّم البنك الدولي هذا المقترح إلى مجلس إدارته، وفقًا للصحيفة. ومن المقرر أن يناقش أعضاء المجلس الخطة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 20 يوليو.

يأتي ذلك في ظل توقعات البنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 1.6% خلال عام 2026، مقارنةً بـ 4% في عام 2025، وهو مستوى يقل عن تقديراته السابقة في يناير الماضي.

وعزا البنك هذا التراجع إلى التداعيات الاقتصادية لحرب إيران، بما في ذلك الخسائر البشرية الكبيرة، وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وتصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن، فضلاً عن استمرار حالة عدم اليقين رغم فترات التهدئة المؤقتة.