مباحثات «أمريكية - قطرية» حول إيران .. وتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أمس الثلاثاء، أن محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، التقى المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لبحث المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، والتطورات الإقليمية.

ووفقاً لبيان الخارجية القطرية، استعرض الاجتماع آخر المستجدات في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، فضلاً عن الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية.

كما تناول الاجتماع وقف إطلاق النار في لبنان، "وشدد على أهمية ترسيخه والبناء عليه حفاظاً على وحدة لبنان وسيادته واستقراره"، بحسب الوزارة.

وأكد وزير الخارجية القطري مجدداً استمرار جهود الوساطة التي تبذلها الدوحة، ودعمها للحوار المنبثق عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.