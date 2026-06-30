إيران تضع شرطا لاستئناف المفاوضات مع واشنطن: لا حوار جديد قبل تنفيذ مذكرة التفاهم

أكد رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، أن طهران لن تنخرط في أي جولة مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة قبل استكمال تنفيذ الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

وأوضح قاليباف أن الاجتماعات التي تجريها إيران في الوقت الراهن تركز على متابعة تنفيذ بنود المذكرة والوفاء بالتعهدات المتفق عليها، مشددًا على أن أي مسار تفاوضي جديد سيظل مرهونًا باستيفاء شروط الاتفاق القائم.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن السماح بالمرور المجاني عبر مضيق هرمز يقتصر على مدة 60 يومًا، وفقًا لما تنص عليه مذكرة التفاهم.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تستضيف فيه العاصمة القطرية الدوحة وفدين من الولايات المتحدة وإيران، وسط تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن اللقاءات تُعقد بشكل غير مباشر، من دون اجتماعات رفيعة المستوى أو لقاءات مباشرة بين الجانبين.