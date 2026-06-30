إسرائيل تقبض على أمريكي للاشتباه في تجسسه لصالح إيران

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن أمريكي يبلغ من العمر 20 عامًا للاشتباه في تواصله مع جهة أجنبية وتنفيذ مهام لصالح عناصر مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية.

وقال بيان مشترك للشرطة و"الشاباك" أوردته القناة السابعة إن التحقيق، الذي أجرته وحدة الجرائم الكبرى في شرطة منطقة القدس، كشف أن المشتبه به كان على اتصال خلال الأشهر الماضية مع جهات يشتبه بأنها تعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية.

وأضاف البيان أن التحقيقات تشير إلى أن المشتبه به نفذ مهامًا بتكليف من تلك الجهات، من بينها توثيق وتصوير مواقع حساسة داخل إسرائيل، مقابل الحصول على أموال.

وأشار البيان إلى أنه عقب انتهاء التحقيق، قدمت النيابة العامة طلبًا لإعلان نيتها تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه به، على أن يتم تقديم لائحة الاتهام خلال الأيام المقبلة، إلى جانب طلب تمديد توقيفه لحين انتهاء الإجراءات القانونية.

م ن /ه م غ