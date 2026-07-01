الولايات المتحدة تُعرقل مساعي زعيمة المعارضة الفنزويلية للعودة بعد الزلزال

بذلت ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والمقيمة في المنفى، جهودًا حثيثة خلال الأسبوع الماضي للعودة إلى بلادها، مُعلنةً لإدارة ترامب والشعب الفنزويلي رغبتها في المساعدة على إعادة الإعمار بعد الزلازل المدمرة.



لكن إدارة ترامب رفضت طلباتها مرارًا، وأبلغت زعيمة المعارضة أنها باتت مصدر إلهاء، ما حوّل أشهرًا من التوترات المتصاعدة إلى قطيعة صريحة مع الشخصية السياسية الأكثر شعبية في فنزويلا، وفقًا لستة مصادر مطلعة على المناقشات.

ويقول بعض المسؤولين الآن إنه من غير الواضح ما إذا كانت ماتشادو ستتمكن من إصلاح علاقتها مع إدارة ترامب، وفقا لما أفادت به صحيفة نيويورك تايمز.

وكانت ماتشادو، التي حظيت في السابق بدعم كبير من المؤسسة الجمهورية في واشنطن، قد قادت جماعة المعارضة التي فاز مرشحها بسهولة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفقًا لمراقبين مستقلين، على الرغم من التلاعب الواسع النطاق وقمع الناخبين من قبل الحكومة. سُرقت الانتخابات من قبل نيكولاس مادورو، حاكم فنزويلا المستبد، الذي أُطيح به مطلع هذا العام على يد القوات الأمريكية.



لكنها تواجه احتمالية انتقام قوات الأمن الفنزويلية إذا عادت، وفشلت في إقناع ترامب بأنها تمتلك النفوذ السياسي اللازم لحكم فنزويلا، الدولة التي وصفها مرارًا وتكرارًا بأنها أعظم نجاح في سياسته الخارجية خلال ولايته الثانية.