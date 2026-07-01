عدوان إسرائيلي على لبنان.. مدفعية قوات الاحتلال تستهدف أطراف بنت جبيل

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أطراف بلدة بيت ياحون في قضاء بنت جبيل.

كما نفذت قوات العدو الصهيوني حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه الطريق الممتد من كونين إلى بنت جبيل.

وكذلك ؛ قامت قوات الاحتلال ليلًا بعمليات تفجير في بلدات بيت ياحون وحداثا والطيري.

من جانبها ؛ أشارت الوكالة الوطنية إلى أن القوات الإسرائيلية جرفت الطريق من منطقة حامول أول بلدة الناقورة وحتى بلدة عيتا الشعب، وقطعت الأشجار المعمرة الى جانبي الطريق.

كما أنشأت القوات الإسرائيلية بوابات عبور بين النسق الأول والثاني والمنطقة الصفراء والمنطقة الحدودية ومنطقة جنوب الليطاني.