نتنياهو: الحزام الأمني العازل سيكون داخل حدود لبنان وليس الحدود الإسرائيلية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء جولة تفقدية في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان بمرافقة وزير دفاعه يسرائيل كاتس.

وأكد نتنياهو- في تصريحات أوردتها صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن"المبدأ الأساسي لدينا هو إنشاء مناطق أمنية وعازلة داخل الأراضي اللبنانية (على جانبهم من الحدود) وليس داخل الحدود الإسرائيلية".

يُشار إلى أن إسرائيل تستهدف الحفاظ على هذه المنطقة لإبقاء بلدات الشمال خارج نطاق الصواريخ الموجهة والمضادة للدروع التي يطلقها حزب الله.

في السياق، قال نتنياهو، إن "حزب الله" كان العنصر الأهم في المحور الإيراني بالمنطقة ، وكان يمتلك ترسانة كبيرة من الصواريخ، غير أن قدراته تراجعت بشكل كبير نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية.

ونسبت القناة السابعة لنتنياهو قوله خلال تفقده المنطقة الأمنية في جنوب لبنان برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ونائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الميجور جنرال تمير يداي، إن إسرائيل "ضربت إيران نفسها وأزالت تهديدًا وجوديًا"، على حد تعبيره، كما قضت إسرائيل على آلاف المسلحين، وتعمل على إنشاء "مناطق أمنية عازلة" داخل الأراضي اللبنانية، معتبرًا أن ذلك يمثل تغييرًا في نهج التعامل مع التهديدات الأمنية.

وقال نتنياهو إن إسرائيل "لن تسمح بوجود حزب الله على حدودها"، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية تعمل على تدمير ما وصفه بـ"البنية التحتية الهجومية" للحزب، بما يشمل مواقع عسكرية وأنفاقًا ومسارات للتسلل.

وأكد نتنياهو في ختام حديثه أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان "طالما بقي حزب الله المسلح يشكل تهديدًا"، على حد قوله.

من ناحية أخرى، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن القوات الإسرائيلية أقدمت على إحراق عدد من المنازل في بلدتي عيتا الجبل وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل، في تصعيد جديد استهدف المناطق الحدودية، وسط استمرار الاعتداءات على البلدات الجنوبية.

وفي سياق متصل، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بلدة بيت ياحون بعدد من القذائف، ما أدى إلى أضرار مادية في الممتلكات، من دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قرى جنوب لبنان، بالتزامن مع تحليق للطيران المسيّر في أجواء المنطقة، وسط متابعة للأوضاع الميدانية ورصد لحجم الأضرار الناجمة عن القصف والاستهدافات.