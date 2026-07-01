الولايات المتحدة تجري مشاورات مع طاجيكستان لتعزيز التعاون مع آسيا الوسطى

أعلنت وزارة الخارحية الأمريكية عن إجراء جولة ناجحة من المشاورات الثنائية السنوية بين الولايات المتحدة وطاجيكستان، مبينة أنها الجولة الأولى في عهد الإدارة الأمريكية الحالية، وتعتبر "استئنافا مهما" للحوار رفيع المستوى بعد توقف دام أربع سنوات.

وأشاد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا بول كابور، بحسب بيان للوزارة، بـ "الدور المحوري" لطاجيكستان في جهود أمن الحدود الرامية إلى منع انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود من أفغانستان.

وسلط كابور الضوء على التعاون الأمني ​​"القوي" بين البلدين، مشيرا إلى فعاليات الذكرى السنوية العاشرة لمجموعة دول آسيا الوسطى إضافة إلى الولايات المتحدة (C5+1) في نوفمبر 2025، والتي شهدت الإعلان عن صفقات تجارية بين شركات أمريكية وطاجيكية بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، "مما يبرز ما يمكن أن تحققه البلدان من خلال العمل معا لتعزيز مصالحهما الوطنية وضمان الازدهار المتبادل لشعبيهما".

وأكد كابور على "العلاقات الثنائية الراسخة" بين البلدين، مشيرا إلى اعتراف الولايات المتحدة باستقلال طاجيكستان قبل نحو 35 عاما.

في سياق متصل، أعلنت طاجيكستان استضافتها لاجتماع مجموعة الأعمال 5+1، وهي "خطوة مهمة من شأنها تعزيز الدبلوماسية التجارية وتعميق الشراكات الاقتصادية في جميع أنحاء آسيا الوسطى".

وعلى هامش المشاورات، التقى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، مع وزير خارجية طاجيكستان، سروجي الدين محيي الدين، وسلط روبيو الضوء على أهمية استكشاف فرص توسيع التعاون التجاري بين البلدين في المعادن الحيوية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

وناقش الجانبان توسيع التعاون الأمني ​​ومكافحة الإرهاب، وأهمية المشاركة متعددة الأطراف من خلال المنصة الدبلوماسية لمجموعة الأعمال 5+1.