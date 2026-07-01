قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للمرة الثانية.. الرئيس الأوكراني يعلن استهداف مصفاة أوفا النفطية الروسية
في انتظار موافقة نتنياهو.. سموتريتش: خطة جديدة لإنشاء 3 مستوطنات في غزة
وزير الري يتابع خطة إنشاء منظومة “صاولات” لحجز ورد النيل والمخلفات العائمة
وزيرة التضامن تلتقي رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وتناقش معه برنامج مودة
غرق شاب من سوهاج بترعة الدلتا الجديدة جنوب الحمام.. واستغاثة عاجلة للغطاسين
القبض على سيدة ادعت وفاة طليقها وتصطحب طفليها للمقابر.. وهذه عقوبتها بالقانون
الطماطم تتراجع 3 جنيهات والبامية تقفز أكثر من 14 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الخضروات اليوم
موسم الرحيل يقترب .. عروض سعودية ضخمة تربك حسابات الأهلي | إيه الحكاية؟
كيف يتحقق الأدب مع الله؟ علي جمعة يكشف الطريقة
وزير الدفاع الأوكراني: أمامنا من 6 إلى 9 أشهر لتحقيق تفوق عسكري على روسيا
كواليس اللحظات الأخيرة بحياة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد استشهاده في حريق منشأة ناصر
لبنان: القوات الإسرائيلية أنشأت بوابات عبور بين المنطقة الحدودية وجنوب الليطاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مرصد كوبرنيكوس الأوروبي: المحيطات سجلت درجات حرارة قياسية في يونيو

مرصد كوبرنيكوس الأوروبي: المحيطات سجلت درجات حرارة قياسية في يونيو
مرصد كوبرنيكوس الأوروبي: المحيطات سجلت درجات حرارة قياسية في يونيو
أ ش أ

كشف مرصد كوبرنيكوس البحرى الأوروبى اليوم /الاربعاء/ أن متوسط ​​درجة حرارة المحيطات في العالم بلغ نحو 21 درجة مئوية . مشيرا إلى أن المحيطات سجلت أعلى درجة حرارة في شهر يونيو على الإطلاق وذلك نتيجة لظاهرة النينيو التي فاقمت آثار تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية .

ونقلت قناة /فرانس 24/ الإخبارية الفرنسية عن المرصد الأوروبى قوله إن متوسط ​​درجة حرارة سطح المحيطات، التي تغطي ثلثي سطح الأرض، بلغ 20.98 درجة مئوية في يونيو ليحطم بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في يونيو 2024 (20.89 درجة مئوية) مشيرا إلى أن النصف الأول من عام 2026 يعد ثاني أدفأ شهر مسجل على الإطلاق بعد النصف الأول من عام 2024.

وقال كارلو بونتيمبو مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، في بيان: "قد تشير الظروف الحالية إلى بداية مرحلة جديدة، تقودنا، مرة أخرى، إلى منطقة مجهولة".

وأضاف: "مع وصول درجات حرارة المحيطات إلى هذه المستويات، وتوقع ظاهرة النينيو، ينبغي أن نشهد المزيد من الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في الأشهر المقبلة".

وشهدت منطقة وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة خلال شهر يونيو، وهي المنطقة الأكثر تأثرا بظاهرة النينيو.

وظاهرة النينو هي ظاهرة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المياه السطحية مسببة الجفاف والفيضانات ودرجات حرارة قياسية في جميع أنحاء العالم.

وسجل المحيط الهادئ الاستوائي أعلى درجة حرارة له في النصف الأول من العام على الإطلاق (26.91 درجة مئوية)، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل عام 2016 بفارق ضئيل.

ووفقا للخبراء، فإن ظاهرة النينيو، التي سميت تيمنا بالمسيح الطفل نظرا لرصدها لأول مرة في فترة عيد الميلاد، قد تصبح واحدة من أشد الظواهر المناخية المسجلة على الإطلاق بحلول نهاية العام.

تضاف هذه الظاهرة المناخية الطبيعية، التي تتكرر ما بين كل سنتين إلى سبع سنوات، إلى اتجاه أساسي يتمثل في ارتفاع درجة حرارة المحيطات، نتيجة لتراكم غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.

وتلعب المحيطات دورا حاسما في تنظيم المناخ من خلال امتصاص 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن الأنشطة البشرية، ولا سيما حرق النفط والغاز وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، مثل الفحم.

ومنذ بداية العام، شهدت أربعة أخماس (82%) من محيطات العالم موجات حر بحرية. وعانى ما يقرب من نصف سطح المحيط من موجات حر شديدة إلى بالغة. وقد تأثر المحيط الهادئ الاستوائي والبحر الأبيض المتوسط ​​بشكل خاص.

وباعتباره بحرا مغلقا شديد الحساسية للتغيرات الجوية، فقد شهد البحر الأبيض المتوسط ​​موجات حر على امتداد سطحه بالكامل تقريبا (98%) في النصف الأول من العام، وسجلت درجة حرارة قياسية بلغت 24.34 درجة مئوية في يونيو 2026.

وتعرض موجات الحر البحرية حتى أقل الكائنات البحرية حركة لضغوط شديدة، بل وتتسبب أحيانا في نفوق جماعي للشعاب المرجانية، والمرجان المروحي، وقنافذ البحر، والرخويات، وغيرها.

ويؤدي ارتفاع درجة حرارة المحيطات إلى تمدد المياه، مما يرفع مستوى سطح البحر. كما يفاقم الظواهر الجوية المتطرفة كالأمطار الغزيرة والأعاصير.

مرصد كوبرنيكوس البحرى الأوروبى متوسط ​​درجة حرارة المحيطات في العالم تغير المناخ الناجم الأنشطة البشرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

بشرى سارة: أنباء عن قرب حل مشكلة العدادات الكودية

مشغولات ذهبية

إلى أين يتجه المعدن الأصفر؟.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

تموين

تحديث بطاقة التموين 2026.. خطوات تحديث البيانات إلكترونيا وشروط استمرار صرف الدعم

استراليا

نجم أستراليا يتحدى الفراعنة: لا أعرف من مصر سوى محمد صلاح.. ونسعى للثأر

النائبة العراقية هند العباسي

كنز من الذهب وملايين الدولارات.. مُداهمة منزل نائبة عراقية يكشف «مغارة علي بابا»

حالة الطقس

تحذير من ظاهرتين.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

فرج عامر

مهاجم فلسطيني هداف .. فرج عامر يفجّر مفاجأة لجمهور الأهلي

عداد

عداد الكهرباء هيتشال .. احذر التلاعب بتلك الإجراءات

ترشيحاتنا

طائرة مسيرة

بالتزامن حملة مكافحة الفساد .. مسيرة مجهولة تخترق أجواء المنطقة الخضراء بالعراق

مقتل وإصابة 7 أشخاص في هجوم بطائرة مسيّرة شمال غربي باكستان

مقتل وإصابة 7 أشخاص في هجوم بطائرة مسيّرة شمال غربي باكستان

شهداء وجوع وإبادة في غزة

حكومة نتنياهو تبيد الأطفال والمدنيين في الضفة وغزة

بالصور

وزير الري يتابع خطة إنشاء منظومة “صاولات” لحجز ورد النيل والمخلفات العائمة

اجتماع وزير الري
اجتماع وزير الري
اجتماع وزير الري

مضيق هرمز.. صراع السياسة والاقتصاد بين الولايات المتحدة وإيران

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة رياضية.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف .. وصفة سريعة ولذيذة في 10 دقائق

طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف
طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف
طريقة عمل سندوتشات الصيف والمصيف

فيديو

هبة مجدي

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ هبة مجدي.. ومحمد محسن يُوجّه رسالة للجمهور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد