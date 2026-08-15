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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحكومة البريطانية تعلن عن دعم طارئ بقيمة 65 مليون إسترليني للمزارعين لمواجهة الجفاف

لأراضي العشبية
لأراضي العشبية
أ ش أ

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم /السبت/ عن حزمة دعم عاجلة للمزارعين بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني (نحو 88 مليون دولار) لمساعدتهم في مواجهة تداعيات الجفاف واسع النطاق وتراجع إنتاجية المحاصيل بسبب موجات الحر المتكررة وشح الأمطار.

وتتضمن الإجراءات الجديدة منح المزارعين مرونة أكبر ضمن برامج الدعم البيئي، مما يتيح لهم استخدام الأراضي العشبية المحمية كأعلاف للماشية دون الخوف من فقدان مستحقاتهم المالية.

كما تشمل الحزمة تخفيف القيود وزيادة التمويل المخصص لإنشاء السدود والمخازن المائية داخل المزارع، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على المياه خلال فترات الجفاف، على أن تُمول هذه التدابير من الميزانية الحالية لوزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية (Defra).

وأكد رئيس الوزراء أندي بيرنهام - خلال زيارة ميدانية لإحدى المزارع - أن الإنتاج الغذائي المحلي يُعد "مسألة أمن قومي"، مشددًا على أن المزارعين يقفون في خط المواجهة الأول للتغير المناخي، ولا ينبغي أن يتحملوا هذه المخاطر بمفردهم.

تأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيه نحو ثلاثة أرباع مساحة إنجلترا من ظروف الجفاف، مما أجبر المزارعين على بدء عمليات الحصاد في وقت هو الأبكر منذ أكثر من عقدين، مع مخاوف متزايدة بشأن تأثير الطقس القاسي على الأمن الغذائي.

من جانبه، رحب رئيس اتحاد الأراضي والأعمال الريفية، غافين لين، بهذه التدابير، محذرًا في الوقت ذاته من أنها تبقى حلًا مؤقتًا، ودعا إلى وضع خطة وطنية شاملة لتكييف القطاع الزراعي مع التغيرات المناخية على المدى الطويل.

الحكومة البريطانية المزارعين لأراضي العشبية

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