الهند: فقدان تسعة أشخاص جراء انهيارات أرضية بسبب الفيضانات

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أعلنت السلطات الهندية اليوم /السبت/ فقدان تسعة أشخاص جراء انهيار ملجأين بسبب الفيضانات و الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة بولاية "أرونشال برادش".

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن انهيارا أرضيا بسبب الفيضانات أدى إلى انهيار ملجأين في وادي "ديبانج" يحوي أسرا هربت من المناطق المتضررة جراء الأمطار والفيضانات.

وتابعت القناة أن قوات الإنقاذ تمكنت من إنقاذ شخصين اثنين من تحت الحطام فيما لا زال البحث مستمرا عن بقية المفقودين ومن بينهم أفراد بالجيش.

وقد تسببت الفيضانات و الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في مصرع عشرة أشخاص في أنحاء الولاية، إضافة إلى تدمير 235 طريقا و40 جسرا و373 نظام تخزين مائي ومئات المباني.