للمرة الثانية.. الرئيس الأوكراني يعلن استهداف مصفاة أوفا النفطية الروسية

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن قواته نجحت في استهداف -وللمرة الثانية - مصفاة أوفا النفطية إحدى أكبر مصافي النفط في روسيا.



كما أشار الرئيس الأوكراني في تصريحات له كذلك إلى استهداف المجمع الصناعي الروسي في بينزا أحد أكبر المجمعات المصنعة لمكونات الصواريخ.



وقال الرئيس الأوكراني: ضرباتنا بعيدة المدى مشروعة وماضون في تنفيذها ردا على تعنت روسيا.

أفادت وسائل إعلام أوروبية بأن دول حلف الناتو فشلت في التوافق على التزامات طويلة الأمد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2027، وسط اعتراض إيطاليا.

ولاحقا ؛ وافقت الدول الأعضاء على تخصيص 70 مليار يورو لدعم أوكرانيا عسكريا خلال عام 2026.

أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة اعترضت أيضا على إدراج صيغة تربط أمن أوكرانيا بشكل مباشر بأمن أوروبا في البيان الختامي للقمة.

من المقرر أن تستكمل دول الحلف المفاوضات بشأن مسودة البيان قبل قمة الناتو في أنقرة يومي 7 و8 يوليو.