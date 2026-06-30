أوكرانيا تعدل تشغيل محطاتها النووية وتزيد واردات الكهرباء لمواجهة موجة الحر

أعلن وزير الطاقة الأوكراني دينيس شميهال، اليوم /الثلاثاء/ أن أوكرانيا ستعيد النظر في جداول صيانة محطات الطاقة النووية، وستسعى إلى زيادة واردات الكهرباء من دول أوروبا الشرقية، في وقت يستعد فيه الأوكرانيون لعودة انقطاعات الكهرباء بنظام الساعات.



وقال شميهال، في منشور عبر تطبيق "تيليجرام"، إن شركة "إنيرجو أتوم" الحكومية المشغلة لمحطات الطاقة النووية ستعدل جدول أعمال الصيانة بهدف زيادة إنتاج الكهرباء خلال فترات ذروة الاستهلاك، مضيفًا أنه يأمل في أن تزيد الشركات الحكومية الأوكرانية وارداتها من الكهرباء.



وتنتج محطات الطاقة النووية الثلاث العاملة في البلاد حاليًا أكثر من 60% من الكهرباء في أوكرانيا، إلا أن إنتاجها لا يزال غير كافٍ لتلبية الطلب.



وشهدت درجات الحرارة في معظم أنحاء أوكرانيا ارتفاعًا حادًا منذ عطلة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى زيادة كبيرة في استهلاك الكهرباء، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى ارتفاع الطلب على أجهزة تكييف الهواء.



وفرضت شركة "أوكرينيرجو"، المشغلة لشبكة نقل الكهرباء، قيودًا على استهلاك الكهرباء بالنسبة للشركات، إلى جانب انقطاعات كهربائية لجميع المستهلكين بنظام الساعات، وذلك من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي لأوكرانيا.



كما أعلنت شركة توزيع الكهرباء الإقليمية أن انقطاعات كهربائية طارئة فُرضت في منطقة سومي الشمالية عقب الهجمات الروسية، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، فيما أوضحت وزارة الطاقة أن نحو 600 تجمع سكني في 8 مناطق أوكرانية أصبح من دون كهرباء بسبب الأحوال الجوية.