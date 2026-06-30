روسيا تدعو إلى إدانة دولية لهجمات أوكرانيا على المدنيين

دعا الكرملين الروسي إلى ضرورة وجود إدانة دولية لهجمات أوكرانيا على المدنيين، وذلك مع زيادة وتيرة هذه الهجمات بشكل كبير.

قُتل رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر وأصيب ثلاثة آخرون جراء اصطدام طائرة مسيرة بمنزل خاص في منطقة موسكو في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وأطلقت القوات الأوكرانية عدد ضخم من المسيرات على مدن روسية ومواقع تسيطر عليها روسيا بما في ذلك العاصمة الروسية موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها تصدت لـ٤١٩ طائرة مسيرة خلال ليل وصباح الاثنين والثلاثاء.

وسارع المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى إدانة الهجوم، واصفًا إياه بأنه "نتيجة مباشرة للأعمال الإجرامية التي يرتكبها نظام كييف".

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا بخسائر تسببها الهجمات الأوكرانية.