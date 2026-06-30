بورصة عمّان تغلق مرتفعة 0.3% وسط تداولات بقيمة 8 ملايين دينار

أغلقت بورصة عمّان تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع، إذ صعد مؤشرها العام بنسبة 0.3% ليصل إلى 3855 نقطة، مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 8 ملايين دينار أردني، بما يعادل نحو 11.3 مليون دولار، وفقًا لسعر الصرف الرسمي للدينار الأردني أمام الدولار، فيما جرى تداول 4.2 مليون سهم من خلال تنفيذ 3077 صفقة.

وعلى مستوى القطاعات، ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.45%، كما صعد مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.12%، بينما استقر مؤشر قطاع الخدمات دون تغيير.

وأظهرت بيانات التداول أنه من بين 94 شركة جرى تداول أسهمها، ارتفعت أسعار أسهم 34 شركة، فيما انخفضت أسعار أسهم 36 شركة، بينما استقرت أسعار أسهم بقية الشركات.