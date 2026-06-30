قطر : ويتكوف وكوشنر يبحثان في الدوحة الملفات الاقليمية والمفاوضات مع إيران

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيعقدان اجتماعًا مع الوسطاء القطريين في الدوحة لبحث عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي ،اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد في الوقت الراهن أي ترتيبات لعقد اجتماع رفيع المستوى بين واشنطن وطهران، مشيرًا إلى أن ملف الأموال الإيرانية المجمدة يرتبط بشكل مباشر بمسار وتطورات المفاوضات بين الجانبين.

وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على أن الدوحة سعت بشكل حثيث إلى احتواء الأوضاع الراهنة، مؤكدًا أن المفاوضات الفنية لا تزال مستمرة رغم حالة التصعيد القائمة.

وقال إن قطر ترى أن أي خطوات تصعيدية لن تسهم في حل الأزمة، بل ستؤدي إلى توسيع الفجوة بين الأطراف المختلفة، مشددًا على أهمية العمل على تضييق هذه الفجوة وتعزيز فرص الحوار والتفاهم.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد الأنصاري أن موقف قطر واضح ويتمثل في ضرورة عدم وجود أي معوقات أو حواجز تعرقل حرية الملاحة البحرية في المضيق، باعتباره ممرًا دوليًا حيويًا.

وأضاف أن قطر تنسق مع جميع دول المنطقة، بما في ذلك سلطنة عمان، لضمان سلامة العبور وحماية حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.