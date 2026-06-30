قائد القوات البرية الإيرانية: قضينا على رغبات العدو في شن عمليات بأراضينا

صرح العميد علي جهانشاهي، قائد القوات البرية الإيرانية، بأن انتشار القوات البرية واستعدادها على الحدود، برفقة الحرس الثوري الإيراني وقيادة الأمن، قد "قضى على أي جرأة للعدو على تنفيذ عمليات برية ضد" إيران، حسبما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) .

وقال أثناء زيارته لوحدات قواته في المناطق الحدودية: "اليوم، تعتبر القواعد العسكرية الأمريكية مصدر لانعدام الأمن وعدم الاستقرار".

وفي إشارة إلى جاهزية وحدات الرد السريع والقوات الخاصة وقوات الهجوم التابعة لهذه القوة، صرح جهانشاهي قائلاً: "بوجود ويقظة مقاتلي القوات البرية والقوات المسلحة القوية، تتمتع حدود إيران بالأمن اللازم".